سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع 10 جنيهات رغم هبوط الأوقية عالميا

بدأت سوق الصاغة بجميع محافظات الجمهورية أول أيام تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 27-3-2023 بقيمة 10 جنيهات، على الرغم من هبوط سعر الأوقية مجدداً في الأسواق العالمية ، بالإضافة إلى دعم تحرك الطلب على المعدن بالسوق المحلية وانخفاض المعروض.

وكشفت منصة آي صاغة عن تحرك سعر الجرام بنحو 10 جنيهات، ليقفز سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في القاهرة ويسجل نحو 2030 جنيها، مقارنة بسعره أمس والذي سجل 2020 جنيها، بدون المصنعية ، كما تختلف المصنعية من عيار لآخر ، ليقترب الجرام من 2100 جنيه شامل المصنعية.

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 27-3-2023

سعر جرام الذهب عيار 24

وصعد مجدداً سعر الذهب عيار 24 في التداولات المسائية ليسجل الجرام نحو 2319 جنيهاً للجرام وهو العيار الأعلى سعراً والأقل طلبا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2030 جنيها)

وتحرك بشكل طفيف صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تداولات اليوم ليبلغ 2030 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1736 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر مبيعا وطلبا في القاهرة نحو 10 جنيهات على مدار اليوم ليسجل 1736 جنيها ؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (16240 جنيها)

فيما ربح سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 80 جنيها من قيمته ليبلغ نحو 16240 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وقفز سعر أوقية الذهب عيار 24 وسط توقعات بمعاودة الهبوط ليسجل نحو 71889 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظا ليبلغ حوالي 2.319 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفضت أسعار أوقية الذهب في تعاملات البورصة العالمية في بداية أيام التداولات الاسبوعية لتصل إلى مستوى نحو 1953 دولارا.