سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع 10 جنيهات رغم الانهيار عالميا

افتتحت البورصة العالمية للمعادن جلساتها اليومية على هبوط متواصل لتواصل انهيارها، في الوقت الذي خالف فيه سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 3-10-2023 الأسعار العالمي ليرتفع في السوق المحلية، بعد أيام من التراجع بدون مبرر للارتفاعات الجديدة محلياً بمختلف المحافظات.

وأظهرت تقارير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن المعدن الأصفر شهد صعودا في سوق الصاغة بقيمة 10 جنيهات صباح اليوم، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية لنحو 2150 جنيها، مقارنة بسعره أمس والذي بلغ 2140 جنيها دون احتساب المصنعية.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 3-10-2023 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (2458 جنيها)

وبدأ سعر جرام الذهب عيار 24 تداولاته الصباحية على صعود طفيف بسوق الصاغة، وهو الأعلى سعر في مصر ليسجل نحو 2458 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2150 جنيها)

وارتفع لأول مرة خلال الأسبوع الجاري سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في التعاملات ليبلغ 2150 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1844 جنيهًا)

واستهل سوق الصاغة تعاملاته اليومية على تحرك سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل سعرا محليا ليصل الجرام إلى 1844 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17200 جنيه)

أرباح جديدة سجلها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بنحو 80 جنيها ليبلغ نحو 17200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وصعد سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 76198 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

كما تحرك أيضا سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.458 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ومازال ارتفاع السندات الأمريكية تلقي بظلالها على المعدن الأصفر الذي شهد انهيار وتراجع بأكثر من 100 دولار لتنخفض أسعار الأوقية في التعاملات ببورصة العالمية للمعادن وتبلغ 1825 دولارا.