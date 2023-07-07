سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع ويسجل 2180 جنيها بعد زيادة المصنعية 10%

استهلت اسواق الصاغة بكافة المحافظات تداولاتها الصباحية على صعود سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 7-7-2023 بشكل طفيف رغم هدوء الطلب على المعدن الاصفر، بالتزامن مع تحرك سعر الاوقية في بورصة المعادن الدولية.

وارتفع سعر جرام الذهب بواقع 10 جنيها ،ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2180 جنيه للجرام، مقارنة بسعره امس والذي بلغ 2170 بدون احتساب المصنعية والتى تبدأ من 90 جنيها على الجرام الواحد عيار 21 لاسيما مع تطبيق زيادة جديدة في المصنعية بنسبة 10%.

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-7-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2492 جنيها)

ولازال التذبذب هو سيد الموقف في سوق الصاغة رغم ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم ليبلغ نحو 2492 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2180 جنيه)

وعاود سعر الذهب اليوم عيار 21 الصعود بشكل غير مؤثر صباحا ليسجل الجرام 2180 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1870 جنيهًا)

واستفاد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا من تحرك الاوقية عالميا ليتحرك صعودا و ليبلغ 1870 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وسجل الجنيه الذهب في مصر ارباح بلغت 80 جنيها ليصل سعره في التداولات الصباحية الى نحو 17440 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وارتفعع سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 77252 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ارتفاع ايضا الى حوالي 2.492 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبدأت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها اليوم في اخر ايامها على ارتفاع سعر الاوقية بشكل ملحوظ لتسجل أوقية الذهب عالميًّا نحو 1914 دولار وسط ترقب من المتعاملين .