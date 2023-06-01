سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع مجددا ليربح 10 جنيهات اليوم

ارتفاع طفيف بداية التعاملات المسائية شهدها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 1-6-2023 في سوق الصاغة المحلية على خلفيه ارتفاع سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن الدولية بالتزامن مع تذبذب العرض والطلب في السوق المحلي.

وعلمت المال من مصادر في شعبة الذهب ، أن سعر الجرام شهد صعود بقيمة 10 جنيهات للجرام ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية وخاصة في الوجهين البحري والقبلي حوالي 2340 جنيها للجرام، مقارنة بسعره امس البالغ 2330 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 1-6-2023 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (2675 جنيها)

واوضحت المصادر ان سعر جرام الذهب عيار 24 عاود الارتفاع ، وهو الاعلى سعر في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 2675 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2340 جنيه)

واشارت الى ان جرام الذهب اليوم عيار 21 صعد مجددا ايضا بالتداولات المسائية بشكل ملحوظ ليبلغ 2340 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2006 جنيهًا)

كما ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا عند مستويات 2006 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

من جديد فقد سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ارتفاعا ليبلغ 18720 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 80 جنيها للجنيه

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وارتفع سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 82925 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.675 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجلت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن اليوم ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات بنحو 10 دولارات لتبلغ نحو 1967 دولار.