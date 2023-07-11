سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع فى التعاملات الصباحية ويقترب من 2200 جنيه

بدأت البورصة العالمية ثاني جلساتها الأسبوعية على صعود طفيف في أوقية الذهب لتربح 10 دولارات ، فيما استفاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-7-2023 ، ليواصل ارتفاعاته بعد أيام من التراجع في تداولات سوق الصاغة الصباحية بمختلف المحافظات.

وكشفت تقارير عن شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ، أن سعر الجرام ربح 15 جنيها في التعاملات الصباحية ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية لنحو 2190 جنيها، مقارنة بسعره أمس والذي بلغ 2175 جنيها بدون احتساب المصنعية ، ليقترب من حاجز 2200 جنيه.

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-7-2023 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (2504 جنيهات)

يواصل سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاعاته الطفيفة بسوق الصاغة، وهو الأعلى سعر في مصر ليسجل بالتعاملات نحو 2504 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2190 جنيها)

كما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تحركا طفيفا في التداولات الصباحية ليبلغ 2190 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1877 جنيهًا)

واستهل سوق الصاغة تعاملاته الصباحية على تحرك سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل سعرا محليا ليصل الجرام إلى 1877 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

اأباح جديدة سجلها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بنحو 120 جنيها ليبلغ 17520 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وارتفع سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 77624 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.504 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما تستفيد التعاملات ببورصة العالمية للمعادن من تذبذب أداء سعر الدولار عالميا أمام باقي العملات ، ليعاود سعر أوقية الذهب عالميًّا الصعود الطفيف خلال التعاملات ليبلغ 1937 دولارا.