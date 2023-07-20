سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع صباحا ويسجل 2170 جنيها بسوق الصاغة

ارتفع لليوم الثاني على التوالي في التداولات الصباحية بسوق الصاغة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 20-7-2023، مدعوما بصعود سعر أوقية الذهب في رابع أيام تداولات بورصة المعادن الدولية بشكل طفيف.

وكشفت تقارير عن شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الجرام سجل تحرك صعودا بنحو 10 جنيهات بالتعاملات، ووصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية نحو 2295 جنيها للجرام، مقارنة بسعره مساء أمس البالغ 2285 جنيها، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 20-7-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2480 جنيها)

استمر سعر العيار الاقل بيعا في مصر وهو جرام الذهب عيار 24 في الصعود ، ليسجل العيار الأعلى سعرا بسوق الصاغة نحو 2480 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2170 جنيه)

فيما ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ضعيف في بالتداولات الصباحية ليبلغ 2170 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1860 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا نحو 10 جنيهات صباحا 1860 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17360 جنيه)

كما حقق سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر مكاسب جديدة بقيمة 80 جنيها ليبلغ 17360 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيها للجنيه.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 76880 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ارتفاعا ليسجل حوالي 2.480 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفع خلال جلسة اليوم في تعاملات البورصة العالمية للمعادن سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 1981 دولار بعد انخفاض سعر الدولار