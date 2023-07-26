سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع بالتعاملات الصباحية ويسجل 2160 جنيها

افتتحت أسواق المعادن المحلية تعاملاتها على ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 26-7-2023 صباحا بالمحافظات ، بالتزامن مع قفزة سعر أوقية الذهب في تداولات بورصة المعادن الدولية بنحو 20 دولارا للأوقية وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي.

وطبقا لبيانات شعبة الصاغة فإن سعر جرام الذهب تحرك في نطاق ضيق بقيمة 5 جنيهات صباحا ولم يستفد من قفزة الأوقية عالميا، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية لنحو 2160 جنيها، مقارنة بسعره أمس والبالغ 2155 بدون احتساب المصنعية والتى تبدأ من 90 جنيها على الجرام عيار 21.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26-7-2023 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (2470 جنيها)

وبدأ سعر جرام الذهب عيار 24 تعاملاته على صعود في سوق الصاغة صباح اليوم عند 2470 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2155 جنيها)

وحقق سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تحرك صعودا بشكل طفيف ليبلغ 2155 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1852 جنيهًا)

كما ارتفع في التداولات الصباحية سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بقيمة 5 جنيهات وهو الأقل سعرا محليا ليبلغ 1852 جنيهًا فى التعاملات؛ لاسيما أنه العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17280 جنيها)

وحقق الجنيه الذهب مكاسب بقيمة 40 جنيها ليسجل سعر الجنيه في مصر نحو 17280 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وشهد سعر سبيكة الذهب عيار 24 ارتفاعا طفيفا محليا رغم قفزتها عالميا لتسجل بسوق الصاغة 76570 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وصعد أيضا سعر كيلو الذهب عيار 24 لحوالي 2.470 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبدأت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها في جلسات اليوم علي صعود في سعر أوقية الذهب لتبلغ 1972 دولارا.