سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع بالتداولات المسائية ويربح 10 جنيهات

قفز مجددا سعر اوقية الذهب في ثاني ايام جلساتها ببورصة المعادن الدولية ، لتربح الاوقية 22 دولار ، فيما يرتفع معها سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في منتصف تداولات سوق الصاغة بمختلف المحافظات لتستفيد من تحرك الأونصه عالميا.

وارتفع سعر الجرام في التداولات المسائية بقيمة 10 جنيهات بالتزامن مع تراجع الطلب على المعدن الاصفر بالاضافة الى ركود في تصريف المشغولات فيما سجل سعر الجرام عيار 21 الاكثر مبيعا في مصر مستويات 2225 جنيها مقابل 2215 جنيها صباحا غير شامل المصنعية

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 29-8-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1544 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة في مصر تحرك طفيف ليبلغ نحو 2544 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2225 جنيه)

كما قفز في سوق الصاغة سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بمنتصف التعاملات ليسجل 2225 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1908 جنيهًا)

وحقق سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ارباحا بقيمة 10 جنيها ليستفيد من صعود الاوقية عالميا في التداولات المسائية ليبلغ نحو 1908 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17800 جنيه)

وارتفع ايضا الجنيه الذهب اليوم في مصر ليحقق مكاسب بقيمة 80 جنيها ليصل الى مستويات 17800 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

اما عن سعر سبيكة الذهب عيار 24 في السوق المصري فقد تحركت صعودا لتبلغ 78864 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.544 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية للمعادن تحرك ملحوظ في سعر اوقية الذهب لتبلغ سعر الاوقية 1936 دولار.