سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع إلى مستويات 2130 جنيها ترقبا لاجتماع البنك المركزي

ارتفاع متواصل في سعر جرام الذهب عيار 21 مطلع تداولات اليوم الخميس 30-3-2023 في سوق الصاغة بشكل هو الأعلى في تاريخه، بعد مخاوف من تحرير سعر صرف الجنيه أمام بقية العملات الأجنبية، وبالتزامن مع استقرار سعر الأوقية في البورصات العالمية للمعادن.

وتنشر المال، في التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم في مصر 30-3-2023

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل عيار 24 ارتفاعًا عند مستويات 2433 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 عند أعلى مستوى في تاريخه ليبلغ 2130 جنيهًا للجرام دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر مبيعًا في القاهرة بلغ 1827 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر قفزة عند 17040 جنيهًا.

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر قفزة جديدة لتصل إلى أعلى مستوى لها تم تسجيله من قبل، وذلك في ظل انتظار الأسواق لقرار البنك المركزي المصري اليوم، حيث تجد أسعار الذهب الدعم محليًّا، على الرغم من التذبذب في أسعار الأونصة العالمية.

وتسيطر المخاوف والتوتر في الأسواق من نتائج اجتماع البنك المركزي، ما يدفع الطلب إلى التزايد بشكل حاد على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم الذي بلغ مستويات قياسية، ووسط تضارب في التوقعات بشأن قرارات البنك المركزي المصري الذي يعقد اجتماعه الثاني، هذا العام، اليوم الخميس.

توقعات المؤسسات المالية المحلية والعالمية تشير إلى إمكانية قيام المركزي المصري برفع الفائدة من 2% إلى 3%، حيث تستقر أسعار الفائدة حاليًّا عند مستوى 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض، ما يدعم عمليات شراء الذهب بشكل كبير في الأسواق المحلية في محاولة للتحوط ضد التضخم وضد أية تغيرات قد تطرأ على سعر صرف العملة المحلية خلال الفترة المقبلة.

ويستمر التذبذب في أسواق الذهب العالمية، لليوم الثالث على التوالي، في نطاقات محددة، في ظل تضارب التوقعات في الأسواق المالية بشأن مستقبل السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل توقعات بركود الاقتصاد الأمريكي بنهاية هذا العام وترقب للأزمة المصرفية العالمية.

تتداول أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس عند المستوى 1968.00 دولار للأونصة، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% بعد بداية سلبية، خلال جلسة اليوم، ليسيطر التذبذب على تحركات أسواق الذهب.