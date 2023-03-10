سعر جرام الذهب عيار 21 يربح 180 جنيها منذ بداية مارس الجاري

استقرار جديد في مطلع التعاملات سجله سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر الجمعة 10-3-2023 في سوق الصاغه مع استقرار اوقية الذهب عالميا في بورصة المعادن بعد رحلة من القفزات محليا على خلفيه صعود الاوقية وانخفاض المعروض محليا.

وبلغ اجمالي ارباح جرام الذهب منذ بداية الشهر الجاري نحو 180 جنيها للجرام ، فيما يسجل سعر عيار 21 الاكثر طلبا بالقاهرة حوالي 1850 جنيها للجرام، مقارنة بسعره خلال فبراير والذي سجل 1670 جنيها ، غير شامله المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر مع استمرار الطلب على المعدن

سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 10-3-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2115 جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة ثبات بشكل ملحوظاً خلال التعاملات ليسجل 2115 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا ومبيعا في مصر نظرا لسعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1850 جنيه)

فيما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرار جديد بعد ارتفاعه امس بقوة ليبلغ 1850 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 ( 1585 جنيها)

كما استقر ايضا العيار الاقل سعرا في مصر وهو جرام الذهب عيار 18 بشكل متواصل ليبلغ 1585 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وحافظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر على مستوياته ليبلغ نحو 14800 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 65754 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.115 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفع سعر الاوقية في البورصة العالمية امس بأكثر من 20 دولارا لتسجل نحو 1833 دولارًا للاوقية

وتترقب الأسواق العالمية قرار الفيدرالي الامريكي حول سعر الفائدة على الدولار