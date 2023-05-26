سعر جرام الذهب عيار 21 يربح 15 جنيها ويسجل 2335 في التداولات الصباحية

صعود طفيف شهدته سعر اوقية الذهب في مطلع جلسة اليوم لبورصة المعادن الدولية ، ويقفز معها من جديد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 26-5-2023 ، بعد هبوط متتالٍ على مدار يومين في تداولات سوق الصاغة بمختلف محافظات الجمهورية

وربح سعر الجرام صباح اليوم نحو 15 جنيها من قيمته ليواصل محاولاته في الحفاظ على مستوياته رغم تدانيها ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2335 جنيه للجرام، مقارنة بسعره امس والذي بلغ 2320 غير شامل المصنعية .

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-5-2026 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2670 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاع طفيف بعد هبوط متتالى وهو الاعلى سعر في مصر ليسجل بالتعاملات نحو 2670 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2335 جنيها)

وقفز صباح اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، بشكل طفيف بسوق الصاغة ليبلغ 2335 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2000 جنيه)

فيما ارتفع ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 2000 جنيه فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وعاود سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر تحقيق ارباح جديدة بعد خسائر قوية لتصل مكاسبه نحو 120 جنيها ليبلغ نحو 18680 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

اما عن سعر سبيكة الذهب عيار 24 فقد ارتفعت لتسجل نحو 82770 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.545 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتستفيد الاوقية في تعاملات في البورصة العالمية للمعادن من هبوط سعر الدولار عالميا وسط ترقب الجميع لنتائج مناقشات رفع سقف الدين الامريكي ، لتعاود سعر أوقية الذهب عالميًّا الصعود الطفيف خلال التعاملات ليبلغ 1951 دولار.