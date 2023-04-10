سعر جرام الذهب عيار 21 يخسر 5 جنيهات ويواصل تراجعه اليوم 10-4-2023

واصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10-4-2023 تراجعه الملحوظ بجميع المحال في سوق الصاغة صباح اليوم متأثرا بهبوك سعر الأوقية في أول أيام تداولات البورصة العالمية للمعادن وسط تذبذب في السعر عالميا.

وفقد المعدن الأصفر نحو 5 جنيهات من قيمته بالتداولات الصباحية ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 2160 جنيها، مقارنة بسعره أمس والذي سجل 2165 جنيها، غير شامل المصنعية ، بالتزامن مع انخفاض المعروض محليا.

سعر الذهب

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 10-4-2023:

سعر جرام الذهب عيار 24 (2470 جنيها)

وعلمت المال من نادي نجيب عضو شعبة الذهب ، أن سعر جرام الذهب عيار 24 انخفض لليوم الثالث على التوالي ، ليسجل 2470 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2160 جنيها)

وأشار عضو شعبة الذهب ، إلى أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تراجع بشكل متواصل بالتعاملات الصباحية ليبلغ 2160 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلى بيعا في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1850 جنيهًا)

وانخفض في سوق الصاغة سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 1850 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

خسائر متواصلة سجلها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليفقد اليوم نحو 80 جنيها من قيمته ويسجل 17260 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 76570 جنيها، وتزِن الأوقية حوالي 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 إلى حوالي 2.470 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وافتتحت بورصة المعادن الدولية أول أيام تعاملاتها على انخفاض سعر الأوقية من مستويات 2007 إلى 1998 دولارا.