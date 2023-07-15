سعر جرام الذهب عيار 21 يخسر 5 جنيهات رغم ارتفاع الأوقية عالميا 1.6%

مازال التذبذب والضبابية يسيطران على تعاملات سوق الصاغة بمختلف المحافظات وسط تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 15-7-2023 بشكل طفيف مطلع التداولات الصباحية ، رغم استقرار أسعار الاوقية في البورصة العالمية للمعادن بنهاية جلساتها الاسبوعية اليوم.

وافتتح سعر الجرام تعاملاته على خسائر بقيمة 5 جنيهات للجرام ليفشل في كسر حاجز 2200 جنيها ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2190 جنيها للجرام، مقارنة بسعره امس التى سجلت 2195 جنيها غير شامل المصنعية.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 15-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2504 جنيها)

وعلمت المال من مصادر مطلعة ان سعر جرام الذهب عيار 24 هبط في سوق الصاغة بمصر مطلع التعاملات ، ليسجل 2504 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2190 جنيه)

كما تراجع مجددا سعر الذهب اليوم عيار 21 بشكل طفيف بالتزامن مع ثبات سعر اوقية الذهب في التعاملات ليبلغ 2190 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1877 جنيهًا)

وفشل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 في مواصلة صعوده ليهبط ويسجل الأقل سعرا في مصر ويبلغ 1877 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17520 جنيه)

وانخفض صباحا سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 40 جنيها من تكلفته ليسجل نحو 17520 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كما تراجع سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 77624 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتأثر ايضا سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام لينخفض عند مستويات حوالي 2.504 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانهت أوقية الذهب عالميًّا تداولاتها الاسبوعية عند مستوياتها المرتفعه بعد قفزتها 1.6% لتسجل اليوم نحو 1955 دولار.