سعر جرام الذهب عيار 21 يخسر 45 جنيهًا بنهاية تعاملات شهر يونيو

أنهت بورصة المعادن الدولية تعاملاتها على ثبات سعر أوقية الذهب، بعد ارتفاعها أمس قبل توقف التداولات للإجازة الأسبوعية، ليستقر معها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 1-7-2023 بكل محال الصاغة في التعاملات الصباحية بمختلف المحافظات.

ورغم الثبات إلا أن سعر الجرام خسر 45 جنيهًا خلال شهر يونيو الماضي، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2295 جنيهًا للجرام اليوم مقارنة بسعره مطلع الشهر الماضي والبالغ 2340 جنيها، غير شامل المصنعية على الجرام.

سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 1-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2624 جنيها)

وافتتحت سوق الصاغة تعاملاتها الصباحية على استقرار سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر ليبلغ 2630 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2295 جنيها)

كما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثباتا ملحوظا بعد ارتفاعه أمس بالتعاملات اليوم ليبلغ 2295 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1964 جنيهًا)

ولم يتغير سعر العيار الأقل قيمة والأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقاهرة، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1964 جنيهًا في التعاملات.

وحافظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر على مستوياته عند نحو 18360 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 81153 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 استقرارًا جديدًا ليبلغ 2.624 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

أرباح جديدة حققتها سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال جلسات أمس لتنهي تعاملات الأسبوع عند نحو 1918 دولار وسط تذبذب مستوياته، على أن تعاود البورصة تداولاتها الإثنين القادم.