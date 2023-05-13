سعر جرام الذهب عيار 21 يخسر 410 جنيهات خلال أسبوعين ويتراجع لأقل مستوى في شهر  

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 13-5-2023 تراجعا جديدا ليسجل 2390 جنيها للجرام في بداية تداولات سوق الصاغة المحلية بمختلف المحافظات مع انخفاض الطلب.

وسجلت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع المنتهي هبوطا قويا بعد سلسلة طويلة من الارتفاعات شبه اليومية التي دفعت سعر الذهب إلى مستويات تاريخية فسرها البعض أنها مبالغ فيها، ولكن الأسبوع الماضي شهد هدوءا في أسواق الذهب صاحبه انخفاض تدريجي في مستويات الأسعار.

سعر الذهب

وترصد المال في التقرير أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر مبيعا بالقاهرة نحو 2050 جنيها بدون مصنعية ، فيما انخفض سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 19120 جنيها.

أما عن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا فقد واصل هبوطه بعد أن سجل انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 9% تقريباً، منذ تسجيله أعلى مستوى في تاريخه عند 2800 جنيه للجرام، واستغرق الهبوط أكثر من أسبوعين، بعد تغير خريطة الطلب على الذهب خلال الفترة الماضية بعد تراجع الطلب الحاد الذي دفع الأسعار إلى الجنون خلال الفترة الماضية.

تراجع أسعار الذهب جاء في ظل تدخل السلطات المعنية في الأسواق بعدد من المبادرات للعمل على تهدئة الأسواق، كان أهمها السماح للقادمين من الخارج بدخول واردات الذهب بدون جمارك أو رسوم باستثناء ضريبة القيمة المضافة 14% على المصنعية، من أجل العمل على زيادة المعروض من الذهب لمواجهة الطلب المرتفع بشكل قياسي خلال هذه الفترة.

أيضاً قامت شعبة الذهب بمبادرة خفض أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية للعمل على زيادة الإقبال عليها وتخفيف الطلب على السبائك والعملات الذهبية التي تسببت في ارتفاع أسعار الذهب بشكل تاريخي.

تزامن مع هذه المبادرات تراجع الطلب على الذهب بشكل تدريجي خلال الفترة الأخيرة بعد أن استوعبت أسعار الذهب أحجاما كبيرة من السيولة النقدية الناتجة عن استحقاق شهادات الـ 18% والتي كانت السبب الرئيسي وراء ارتفاع الطلب على الذهب بشكل حاد.

هدوء الطلب المحلي ومبادرات زيادة المعروض في السوق ساعد الأسعار على التراجع، لتقترب سوق الذهب المحلية من العودة إلى التسعير وفقاً لسعر الذهب العالمي، وذلك بعد انفصاله عنه لفترة طويلة من الوقت واعتماد التسعير المحلي على العرض والطلب فقط.

بشكل عام يبقى الذهب في اتجاه صاعد والتراجع التدريجي الأخير في مستويات الأسعار يظل تصحيحا سلبيا، وذلك منذ كون العوامل الاقتصادية التي دفعت إلى زيادة الطلب على الذهب ثابتة ولم تتغير.