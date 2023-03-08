سعر جرام الذهب عيار 21 يخسر 30 جنيها في التعاملات الصباحية اليوم 8 مارس 2023

انهار صباحا في بورصة المعادن الدولية سعر الأوقية بشكل ملحوظ، ليتأثر بها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 8 مارس 2023 وينخفض بشكل قوي، مع حركة بيع قوية للمعدن الأصفر في سوق الصاغة والأسواق العالمية لجني الأرباح.

وكشفت مصادر في شعبة المعادن والذهب بالغرفة التجارية، أن خسائر المعدن الأصفر بلغت 30 جنيها ، ووصل سعر جرام عيار 21 الأقل مبيعا في مصر الآن لنحو 1815 جنيها، مقارنة بسعره أمس التى سجلت 1845 جنيها، غير شامل المصنعية التى تتراوح ما بين 70-120 جنيها للجرام.

سعر الذهب والدولار

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-3-2023 والطلب على المعدن بالسوق.

سعر جرام الذهب عيار 24 (2075 جنيها)

أما عن سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى في مصر فقد تراجع صباحا، ليسجل 2075 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1815 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاضا قويا نتيجة هبوط أوقية الذهب عالميا ليبلغ الجرام 1815 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلى بيعا في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1555 جنيهًا)

وتراجع صباحا في سوق الصاغة سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بنحو 30 جنيها ، ليصل عند مستويات 1555 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وعاود سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر تحقيق خسائر بنحو 240 جنيها ليسجل نحو 14520 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثرت سعر أوقية الذهب عيار 24 بنظيرتها العالمية لتسجل نحو 64510 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.075 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وساهم ارتفاع سعر الدولار عالميا أمام العملات بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي بمواصلة رفع سعر الفائدة ما تسبب في انخفاض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل الأوقية نحو 1815 دولارا.