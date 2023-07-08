سعر جرام الذهب عيار 21 يخسر 25 جنيهًا صباحا مع انخفاض الطلب وزيادة المعروض

افتتحت أسواق الصاغة بمختلف المحافظات تعاملاتها الصباحية على انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر السبت 8-7-2023 لتراجع الطلب محليًا، بالتزامن مع إغلاق بورصة المعادن الدولية اليوم تداولاتها الأسبوعية على ثبات سعر الأوقية وتوقفها اليوم للإجازة الاسبوعية.

وخسر سعر الذهب في مصر اليوم نحو 25 جنيها من قيمته، ليتراجع سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي لمستويات 2175 جنيها للجرام، مقارنة بسعره مساء أمس الذى سجل 2200 جنيها، غير شامل المصنعية، بالتزامن مع زيادة المعروض.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 8-7-2023 .

سعر جرام الذهب عيار 24 (2485 جنيها)

وعلمت المال من نادي نجيب عضو شعبة الذهب أن سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع بشكل ملحوظ، ليسجل 2485 جنيها، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2175 جنيها)

واوضح نجيب ان سعر الذهب اليوم عيار 21 انخفض رغم ثبات اوقية الذهب عالميا ليبلغ 2175 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلي بيعا في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1865 جنيها)

وهبط بالتداولات الصباحية سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 1865 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وبلغ اجمالي تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 200 جنيه من قيمته ليبلغ نحو 17400 جنيه، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كما افتتحت سعر سبيكة الذهب عيار 24 التداولات على انخفاض لنحو 77035 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.485 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانهت البورصة العالمية للمعادن تداولاتها على استقرار سعر أوقية الذهب عالميًّا في اخر ايامها الاسبوعية امس بعد ارتفاعه لتسجل 1925 دولارا .