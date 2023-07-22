سعر جرام الذهب عيار 21 يخسر 25 جنيها خلال أسبوع مع تراجع الطلب

أنهي سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملاته الأسبوعية على استقرار وسط سيطرة الهبوط التدريجي على أسعار الذهب المحلي خلال الأسبوع المنتهي والذي تحول إلى ثبات واستقرار قبل نهاية الأسبوع مع استمرار انخفض الطلب.

ورغم التقلب الكبير في الأسعار في السوق العالمي وصعود قوي لسعر الأوقية، إلا أن السوق المحلية يفقد عدة عوامل تمنع سعر الذهب من التحرك بشكل كبير أو تحقيق أى أرباح تذكر ويفقد ارتباطه بالسعر العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 22-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 2475 جنيها للجرام في سوق الصاغة بالتداولات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 21

شهد سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم السبت ثبات عند مستويات 2165 جنيها للجرام، ليخسر انخفض بمقدار 25 جنيه للجرام خلال اسبوع مقارنة مع سعر افتتاح تداولات الأسبوع الماضي.

سعر جرام للذهب عيار 18

لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 1856 جنيها في سوق الصاغة غير شامل المصنعية.

سعر الجنيه الذهب في مصر

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17320 جنيه والذي يزن 8 جرامات عيار 21.

مازال سوق المعدن الأصفر محليا يشهد خلال هذه الفترة هدوء بشكل كبير وهو ما ينعكس على ضعف حركة الأسعار وتحركها في نطاق عرضي يميل إلى الهبوط التدريجي من الأسبوع الماضي.

الضغوط أصبحت حيادية على أسواق الذهب المحلية، فلا يوجد استجابة للسعر من التحركات الإيجابية لسعر الأونصة العالمية، ولا يوجد ضغط سلبي كافي يدفع الأسعار إلى المزيد من الهبوط.

ويأتي ضعف السيولة النقدية الحالية في الأسواق في المقام الأول من اسباب عدم تحرك سعر الذهب إلى جانب انخفاض الطلب في ظل هدوء الأوضاع الاقتصادية خاصة بعد الاعلان الحكومي الأسبوع الماضي عن نتائج برنامج الطروحات الحكومية ونجاحها في زيادة الحصيلة الدولارية للبلاد.

يذكر أن صندوق النقد الدولي قد اعلن ترحيبه بخطوات الحكومة في برنامج الطروحات، وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن إجراءات الحكومة تعمل على تسهيل برنامج التمويل لمصر، إلى جانب دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي.

فيما يتطلع الصندوق لإجراء المراجعة الأولى مع مصر في إطار البرنامج الجديد الذي تحصل مصر من خلاله على 3 مليار دولار خلال 46 شهر والذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي وقد حصلت مصر على الدفعة الأولى وقيمتها 347 مليون دولار.

كما تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية خاصة مع استمرار البنوك في رفض الدولار مجهول المصدر لتغطية العمليات الاستيرادية.

ولازال سوق الذهب في مصر يعاني من التأثير السلبي لتزايد المعروض من الذهب في الأسواق بعد مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية والتي زادت من المعروض لتحقق توازن بين العرض والطلب بنسبة تصل إلى 80%.

في نهاية ابريل الماضي بلغ احتياطي البنك المركزي المصري من الذهب إلى 4.044 مليون أونصة بقيمة تصل إلى 8 مليار دولار تقريباً.

توقعات أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب الفورية لثلاثة جلسات متتالية خلال الأسبوع الماضي لتنهي تداولات الأسبوع تحت مستوى المقاومة الهام 1980 دولارا للأونصة، والآن أصبحت منطقة 1940 – 1950 دولارا للأونصة تقدم الدعم للأسعار خلال هذه المرحلة في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الفيدرالي.

مع بداية الأسبوع المقبل في التداول قد نشهد المزيد من الهبوط في أسعار الذهب لتصل إلى مستويات 1950 و 1938 واللذان يمثلان المتوسطات المتحرك لـ 50 يوما و 100 يوم على الترتيب وفق تقرير جولد بليون.

فيما تظهر التوقعات أن الاستقرار سيظل يسطير على أسعار الذهب المحلية تحت المستوى 2175 جنيها للجرام عيار 21 ليبقى الضغط السلبي قائم على الأسعار وتبقى الأهداف في الهبوط عند منطقة 2150 – 2155 جنيه للجرام، وبعدها قد نشهد تراجع إلى مستويات 2130 – 2120 جنيها للجرام.