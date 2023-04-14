سعر جرام الذهب عيار 21 يخسر 20 جنيها ويظل قرب أعلى مستوى تاريخي له

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 14-4-2023 انخفاضًا طفيفًا بقيمة 20 جنيهًا للجرام الواحد، لكنه يظل قرب أعلى مستوياته التاريخية؛ على خلفية تراجع سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن نتيجة عملية جني الأرباح بعد قفزات المعدن.

وكشفت تقارير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أن الطلب على الذهب محليًّا عند أعلى مستوياته؛ بسبب استمرار التحوط ضد مخاوف انخفاض سعر صرف العملة المحلية.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-4-2023

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا الى مستويات 2290 جنيهًا للجرام غير شامل المصنعية، بعد أن سجل، أمس، 2310 جنيهات للجرام.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر بيعًا ببعض المحافظات نحو 1965 جنيهًا للجرام دون مصنعية.

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فقد انخفض من أعلى مستوى سجله على الإطلاق، خلال تداولات أمس، عند 18480 جنيهًا، ليسجل الجنيه الذهب اليوم 18320 جنيهًا.

وتبحث الأسواق، في الفترة الحالية، عن استثمار يضمن التحوط ضد موجة تضخم جديدة، ما دفع المشترين إلى زيادة الإقبال على الذهب كتحوط ضد التضخم.

صندوق النقد الدولي يُجري حاليًّا المراجعة الأولى مع مصر، في إطار البرنامج الجديد الذي تحصل مصر من خلاله على 3 مليار دولار، خلال 46 شهرًا، والذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي، وقد حصلت مصر على الدفعة الأولى، وقيمتها 347 مليون دولار.

وقد أعلن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.7%، خلال العام المالي الحالي 2022 – 2023، بعد أن كانت تقديراته السابقة في شهر يناير الماضي عند 4%.

يُعدّ هذا هو التخفيض الرابع لتوقعات نمو الاقتصاد المصري من قِبل صندوق النقد الدولي، ليصل مستوى النمو إلى أقل من هدف النمو الحكومي عند 4.2%.

عالميًّا تراجعت أسعار الذهب، خلال تداولات اليوم الجمعة، من أعلى مستوياتها منذ 13 شهرًا، وذلك بعد أداء استثنائي للمعدن النفيس، خلال هذا الأسبوع، ليستغل الضعف الحالي في مستويات الدولار الأمريكية والتوقعات أن الفيدرالي سيُنهي دورة رفع الفائدة في وقت مبكر.

وأظهرت الأسعار الفورية للذهب تراجعًا، خلال جلسة اليوم، بنسبة 0.1% ليتداول الذهب، وقت كتابة التقرير، عند المستوى 2038 دولارًا للأونصة.

يأتي هذا بعد أن ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بنسبة 1.3% مسجلة أعلى مستوى منذ 13 شهرًا عند 2048.76 دولار للأونصة.

الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع على المستوى الأسبوعي بنسبة 2.4% حتى الآن، مسجلًا ارتفاعًا للأسبوع الثاني على التوالي، ويقترب من الوصول إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 2075 دولارًا للأونصة،

وفي المقابل انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداءه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، خلال جلسة اليوم، وسجل أدنى مستوياته منذ عام عند 100.45 ليسجل انخفاضًا لليوم الرابع.