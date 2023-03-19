سعر جرام الذهب عيار 21 يخسر 20 جنيها لأول مرة منذ ايام ..والشعبة : السعر غير عادل

لأول مرة منذ اسبوع ينخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 19-3-2023 في مطلع التعاملات الصباحية بسوق الصاغة بعد بيانات من شعبة الذهب امس بإن الزيادات القياسية في المعدن الاصفر غير مبررة وغير عادلة في ظل توقف التداول في بورصة المعادن الدولية اليوم للاجازة الاسبوعية.

وحقق المعدن الاصفر ارباح تتجاوز 400 جنيها للجرام خلال مارس الجاري قبل ان ينخفض اليوم بواقع 20 جنيها للجرام صباح اليوم ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في المحافظات الآن نحو 2080 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في سوق الصاغة أمس البالغة 2100 جنيها، غير متضمنة المصنعية .

سعر الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 19-3-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2380 جنيها)

وانخفض سعر الجرام الاعلي سعرا في مصر في بدايو التعاملات وهو عيار 24 ليسجل 2380 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل بيعا في مصر نظرا لقلة تشكيلاته وارتفاع سعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2080 جنيهات)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الهبوط بشكل ملحوظ في التعاملات الصباحية ليبلغ 2080 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1780 جنيهًا)

كما خسر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، صباح اليوم حوالي 20 جنيها للجرام ليسجل 1780 جنيهًا ؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (16620 جنيها)

فيما فقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 160 جنيها من قيمته ليبلغ نحو 16620 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

ولم تحافظ سعر أوقية الذهب عيار 24 على مستوياتها لتسجل نحو 73780 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 2.380 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر اوقية الذهب في البورصة العالمية مع توقف تعاملاتها الاسبوعية للاجازة عند مستويات نحو 1990 دولار .