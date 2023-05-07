سعر جرام الذهب عيار 21 يخسر 15 جنيها مع استقرار الطلب في السوق المحلية

افتتحت سوق الصاغة تعاملاتها الصباحية بمختلف المحافظات على انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 7-5-2023 ، على خلفية تراجع الطلب ، بالتزامن مع إغلاق بورصة المعادن الدولية اليوم وتوقف التداول للإجازة الأسبوعية.

وكشف عدد من أصحاب محال بيع الذهب في تصريحات لـ “المال” ، أن أسعار الذهب شهدت تراجعا جديدا بنحو 15 جنيها اليوم ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا في المحافظات الآن نحو 2600 جنيه ، مقارنة بسعره أمس البالغ 2615 جنيها، غير متضمن المصنعية.

سعر الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 7-5-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2970 جنيها)

انخفاض متواصل بشكل طفيف شهده سعر الجرام عيار 24، ليسجل 2970 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى والأقل مبيعا وتشكيلا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2600 جنيه)

فيما واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 هبوطه القوي نتيجة تذبذب السعر محلياً واستقرار الطلب وترقب للأسواق ليبلغ الجرام 2600 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2230 جنيهًا)

هبوط بشكل ملحوظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، فى التعاملات الصباحية اليوم ليسجل 2230 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (20800 جنيه)

وبلغ إجمالى خسائر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 120 جنيها ليبلغ نحو 20800 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وواصل سعر سبيكة الذهب عيار 24 الهبوط المستمر ليسجل نحو 92411 جنيها، وتزِن الأوقية 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 2.970 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية بنهاية تعاملاتها الأسبوعية أمس هبوط سعر أوقية الذهب لتبلغ نحو 2017 دولارا.