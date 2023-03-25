سعر جرام الذهب عيار 21 يخسر 10 جنيهات فى بداية تعاملات السبت 25-3-2023

تراجع مفاجئ في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-3-2023 مطلع تداولات سوق الصاغة بمختلف المحافظات متأثرة بإنهاء بورصة المعادن الدولية تعاملاتها الأسبوعية على هبوط سعر أوقية الذهب نتيجة عملية جني الأرباح ليفقد المعدن أرباحه التى حققها على مدار الأسبوع.

وفقد سعر جرام الذهب نحو 10 جنيهات من قيمته في بداية التعاملات الصباحية ، ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 2040 جنيها ، مقارنة بسعره أمس التى سجلت 2050 جنيها بدون احتساب المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 25-3-2023:

سعر جرام الذهب عيار 24 (2330 جنيها)

وقالت مصادر في شعبة الذهب إن سعر جرام الذهب عيار 24 انخفض صباحا في مصر بشكل ملحوظ ، ليسجل 2330 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2040 جنيها)

وأضافت المصادر أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تراجع على خلفية هبوط أوقية الذهب عالميا ليبلغ 2040 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1748 جنيهًا)

وأوضحت أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 هبط بشكل مفاجئ صباحا ليسجل الأقل سعرا في مصر ويبلغ 1748 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وبلغ خسائر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 80 جنيها من قيمته ويسجل نحو 16320 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وشهد سعر أوقية الذهب عيار 24 انخفاض أيضا لتسجل نحو 72230 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتأثر أيضا سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليتراجع عند مستويات حوالي 2.330 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وأنهت بورصة المعادن الدولية تعاملاتها الأسبوعية على تراجع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1978 دولارا.