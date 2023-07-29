سعر جرام الذهب عيار 21 يخسر 10 جنيهات خلال أسبوع مع هبوط الطلب

أنهت بورصة المعادن الدولية تعاملاتها على صعود سعر الأوقية لتتوقف على مدار يومين للإجازة الأسبوعية، ليواصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-7-2023 الثبات بشكل ملحوظ في سوق الصاغة، بعد ليلة أمس من التذبذب والضبابية حول مستقبل المعدن الأصفر محليًا.

وتنتظر الأسواق اجتماع البنك المركزي المصري الأسبوع الجاري لتحديد مستويات الفائدة وهو ما سيكون له تأثير على الذهب محليا، فيما يستقر الملاذ الآمن عند مستوياته، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا على مستوى الجمهورية نحو 2155 جنيها للجرام.

وتنشر بوابة “المال نيوز” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 29-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2464 جنيها)

ويغلق جزء من محال الصاغة أبوابه اليوم أمام الجمهور للإجازة الأسبوعية أيضا وسط ثبات سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة في مصر بالتعاملات عند 2464 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2155 جنيها)

ويواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقراره بعد هبوط أمس ليبلغ الجرام 2155 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1847 جنيهًا)

فيما حافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 على مستوياته المنخفضه بعد خسارته 10 جنيهات خلال أسبوع بنهاية تعاملات أمس ليسجل نحو 1847 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17240 جنيها)

واستقر صباح اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 17240 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كما بدأت التداولات اليومية على ثبات سعر سبيكة الذهب عيار 24 بعد تراجعها أمس لتبلغ 76384 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.464 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وأغلقت بورصة المعادن تعاملاتها الأسبوعية أمس على ارتفاع طفيف بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية بنحو 0.25% ليصل سعر الأوقية 1960 دولارًا.