سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع 30 جنيها مع هبوط الطلب وإغلاق بورصة المعادن

تراجع صباح اليوم الأحد 2-4-2023 سعر جرام الذهب عيار 21 خلال التداولات بسوق الصاغة بشكل ملحوظ نتيجة تراجع الطلب على المعدن الاصفر وحدوث تصحيح في حركة الأسعار بعد ارتفاعها بشكل غير مبرر مؤخرا بالتزامن مع توقف تعاملات بورصة المعادن الدولية للأجازة الاسبوعية.

وكشفت منصات لتداول الذهب والمجوهرات ، ان أسعار الذهب خسرت صباح اليوم 30 جنيها للجرام ، وهو ما ظهر على سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في القاهرة ليبلغ الجرام نحو 2180 جنيها، مقارنة بسعره امس الذي سجل 2210 جنيها بدون المصنعية والتى تختلف من عيار لاخر.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 2-4-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2495 جنيها)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر بشكل متواصل ، ليسجل 2495 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2180 جنيه)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الانخفاض الملحوظ مع هبوط الطلب اليوم في التعاملات ليبلغ 2180 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1868 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 هبوط ، وهو العيار الأقل سعرا محليا ويبلغ 1868 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليخسر 240 جنيها من قيمته ويسجل نحو 17440 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 77345 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.495 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واغلقت بورصة المعادن الدولية تداولاتها على هبوط سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات امس عند 1970 دولار ، مع بدء تحسن سعر الدولار عالميا امام العملات