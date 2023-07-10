سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع 10جنيهات مع هبوط الطلب بسوق الصاغة

بدأت أسواق الصاغة تعاملاتها الأسبوعية على هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10-7-2023 في المحافظات مطلع تداولات اليوم الصباحية ، بالتزامن مع هدوء الطلب من جانب المستهلكين وتراجع طفيف في سعر الأوقية خلال تداولات بورصة المعادن الدولية.

وتراجع جرام الذهب بنحو 10جنيهات في مصر صباحا ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الأسواق نحو 2165 جنيها للجرام، مقارنة مع سعره في تعاملات أمس البالغ 2175 جنيها، غير متضمنة المصنعية .

سعر الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 10-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2475 جنيها)

وشهدت سوق الصاغة خلال تعاملاتها اليوم تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 ، ليسجل 2475 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2165 جنيها)

كما انخفض مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مدعوما من هبوط الأوقية والطلب على الملاذ الآمن محليا في التعاملات ليبلغ 2165 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1856 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، تراجعه صباحا ليسجل 1856 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 80 جنيها من قيمته ليتراجع ويسجل نحو 17320 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجه البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

فيما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 76725 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 2.475 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

اما عن تداولات البورصة العالمية للمعادن فقد عاودت الهبوط في جلساتها اليوم بعد استقرارها أمس لينخفض سعر الأوقية إلى مستويات 1924 دولارا.