سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع 1% خلال أسبوع ويسجل 2355 جنيها

خسر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر السبت 3-6-2023 نحو 5 جنيهات من قيمته خلال التداولات الصباحية لسوق الصاغة مع انخفاض الطلب وسعر الاوقية في بورصات المعادن الدولية.

ويسيطر التذبذب والتحركات في نطاق على تداولات الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تأثره بتحركات السعر العالمي الذي شهد تذبذب أيضاً خلال هذا الأسبوع، بينما يظل الترقب مسيطر على تداولات الذهب محلياً بشأن الفترة القادمة.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر اليوم السبت 2355 جنيه للجرام ليشهد انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% تقريباً ويفقد قرابة 25 جنيه.

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 18840 جنيه ، وتراجع ايضا سعر جرام الذهب عيار 18 الاكثر مبيعا في بعض المحافظات نحو 2020 جنيها للجرام غير شامل المصنعية.

التذبذب الحالي في أسعار الذهب يأتي في نطاقات تداول ضيقة بعض الشيء وذلك بسبب غياب التطورات في الأسواق المحلية، واعتماد حركة الذهب بشكل كبير على أوضاع السوق العالمي، وهو ما يعكس عودة التسعير المحلي إلى التوافق مع التسعير العالمي إلى حد ما.

يستمر الترقب والحذر في أسواق الذهب خلال هذه الفترة بسبب تراجع الطلب المحلي على سبائك الذهب مقارنة مع الفترة السابقة التي شهدت طلب تاريخي دفع أسعار الذهب إلى تسجيل أعلى مستوى عند 2800 جنيه للجرام.

من جهة أخرى ساعدت المبادرات التي قامت بها الجهات المعنية على تهدئة واستقرار أسواق الذهب بعض الشيء، ولكن التخوفات من أوضاع الاقتصاد المصري تظل هي العامل الرئيسي وراء تحركات الطلب المحلي.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.3% بعد أن سجل اعلى مستوى خلال الأسبوع عند 1983 دولار للأونصة، ولكن يوم أمس الجمعة شهد انخفاض في أسعار الذهب بنسبة 1.5% ليفقد قرابة 30 دولارا دفعة واحدة ليغلق تداولات الأسبوع عند 1948 دولارا.