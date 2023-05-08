سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع ويخسر 20 جنيها رغم الصعود عالميا

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأثنين 8-5-2023 هبوطا مفاجئا في التعاملات الصباحية لسوق الصاغة بمحتلف المحافظات متأثرة بهدوء ملحوظ في الطلب على المعدن ، رغم صعود سعر اوقية الذهب بتداولات البورصة العالمية للمعادن اولى ايام تداولاتها الاسبوعية

ومازال التضارب والغموض يسيطر على تعاملات السوق محليا ، وسط توقعات دكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب بعودة المعدن الاصفر للصعود ، فيما خسر الجرام 20 جنيها منذ قليل ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2600 جنيها للجرام، مقارنة بسعره امس البالغ 2620 جنيه بدون المصنعية والتى تختلف من عيار لاخر.

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-5-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2970 جنيها)

واكد مستشار وزير التموين ان الذهب ملاذ آمن ومرشح للارتفاع عالميا مع الصراعات بين الصين وامريكا فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع بشكل ملحوظ ، عند مستويات 2970 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2600 جنيه)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بتراجع الطلب محليا ليخسر 20 جنيها ويسجل 2600 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2230 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 انخفاض طفيف ليسجل الأقل سعرا في مصر نحو 2230 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 160 جنيها من قيمته ويسجل نحو 20800 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

صباحيا شهد سعر سبيكة الذهب عيار 24 تراجع الى نحو 92070 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتأثر ايضا سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 2.970 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا ارتفاع بنحو 10 دولار للاوقية الواحدة لتقفز خلال التعاملات اليوم الى نحو 2024 دولار.