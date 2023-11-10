سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع ويخسر 15 جنيهًا مساءً

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، عن انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 10-11-2023 في التداولات الصباحية لسوق الصاغة، بالتزامن مع هبوط الأوقية في آخر أيام تعاملات بورصة المعادن الأسبوعية بواقع 30 دولارا.

وأضافت الشعبة في تقريرها منذ قليل عن خسارة الجرام 15 جنيها مساء، ليتراجع سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي إلى 2585 جنيها للجرام، مقارنة بسعره الصباحي التى سجلت 2600 جنيه، غير شامل المصنعية، بالتزامن مع هبوط الأوقية.

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 10-11-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2954 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 هبوط بشكل ملحوظ، ليسجل 2954 جنيها، ولا يزال العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2585 جنيها)

كما انهار سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بالتزامن مع هبوط أوقية الذهب عالميًا، ليبلغ 2585 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلى بيعًا في السوق

سعر جرام الذهب عيار 18 (2216 جنيهًا)

وانخفض مساء سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بقيمة 15 جنيها، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 2216 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (20680 جنيها)

مازال سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر يتكبد خسائر جديدة بنحو 120 جنيها من قيمته ويسجل نحو 20680 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وتأثر سعر سبيكة الذهب عيار 24 في سوق الصاغة بهبوط نظيرتها العالمية لتبلغ نحو 91574 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.954 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لليوم الثاني على التوالي لتهبط مجددا في اخر جلساتها الاسبوعية ويسجل 1936 دولارا.