سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع لليوم الثاني ويخسر 10 جنيهات

بدأت أسواق الذهب والمجوهرات تعاملاتها الصباحية على هبوط جماعي لكافة الأعيرة مع تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 5-7-2023 لليوم الثاني علي التوالي، رغم ارتفاع أسعار الأونصة في تعاملات البورصات العالمية للمعادن خلال جلساتها الصباحية بشكل طفيف.

ولازال الطلب على الذهب في سوق الصاغة متراجعا مع ارتفاع المعروض منه ما يضغط على المعدن الأصفر ويكبده 10 جنيهات خسائر صباحية، فيما بلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2210 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره أمس البالغ 2220 جنيها بدون احتساب المصنعية.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 ( 2525 جنيها)

وأظهرت تقارير شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن سعر جرام الذهب عيار 24 انخفض صباحا في مصر، ليسجل 2525 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2210 جنيهات)

كما تراجع صباحا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 رغم صعود الاوقية عالميا في التعاملات ليبلغ 2210 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1895 جنيهًا)

وانخفض بقيمة 10 جنيهات سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 لليوم الثاني على التوالي ليسجل الأقل سعرا في مصر ويبلغ 1895 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

محليا هبط خلال تعاملات اليوم سعر الجنيه الذهب في مصر ليخسر 80 جنيها من قيمته ويسجل نحو 17680 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وتأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بانخفاض نظيرتها العالمية لتهبط الى نحو 78275 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

كما انخفض خلال جلسات اليوم سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 2.525 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا في تداولات بورصة المعادن الدولية اليوم لتسجل نحو 1928 دولارا.