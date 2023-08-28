سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع لليوم الثالث على التوالي ويخسر 10جنيهات

واصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأثنين 28-8-2023 تراجعه في نهاية تعاملات سوق الصاغة المسائية بمختلف المحافظات رغم ثبات سعر الدولار في البنوك بالتزامن مع عدم تحرك سعر الاوقية خلال اولي ايام تعاملات بورصة المعادن الدولية .

ومازال هناك هدوء كبير في الطلب بالسوق المحلي بالتزامن مع زيادة المعروض ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي 2230 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا التى سجلت 2240 جنيها، غير شامل المصنعية ، التى ارتفعت مؤخرا بنحو 10%.

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 28-8-2023 والطلب على المعدن بالسوق.

سعر جرام الذهب عيار 24 (2550 جنيها)

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب ان سعر جرام الذهب عيار 24 هبط بشكل متوصل لليوم الثالث ، ليسجل 2550 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2230 جنيه)

واكد عضو شعبة الذهب ان الطلب متراجع لينخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 رغم ثبات اوقية الذهب ليبلغ 2230 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والاعلي بيعا في السوق

سعر جرام الذهب عيار 18 (1910 جنيهًا)

وانخفض ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 1910 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17880 جنيه)

ولم يحافظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر على مستوياته ليخسر نحو 80 جنيها من قيمته ويسجل نحو 17880 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وهبط سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 79070 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.550 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر مجددا سعر أوقية الذهب عالميًّا في مطلع التعاملات الاسبوعية بعد انخفاضه اول امس ليعاود الثبات ويسجل 1914 دولار ، فيما يواصل سعر الدولار مستوياته امام الجنيه المصري في البنوك