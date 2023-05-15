سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع لأقل مستوي في شهر ويسجل 2310 جنيهات

هبوط جديد محليا رغم صعود سعر الاوقية في البورصات العالمية إلا ان سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأثنين 15-5-2023 انخفض بشكل ملحوظ لليوم الثاني على التوالي في تعاملات سوق الصاغة بمختلف المحافظات مع هدوء الطلب على المعدن الاصفر بشكل متواصل.

وقفزت الاوقية عالميا في اولى ايام التداولات الاسبوعية فيما تراجع الذهب في مصر بواقع 40 جنيها للجرام ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2310 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره مساء امس البالغ 2350 جنيها، غير شامل المصنعية ، بالتزامن مع تراجع الطلب محليا .

سعر الذهب

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 15-5-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2650 جنيها)

وعلمت المال من مصادر في سوق الصاغة ، ان سعر جرام الذهب عيار 24 هبط بشكل جديد ، ليسجل 2650 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2310 جنيهات)

واشارت المصادر الى ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تراجع رغم صعود اوقية الذهب عالميا ليبلغ 2310 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والاعلي بيعا في السوق

سعر جرام الذهب عيار 18 (1990 جنيهًا)

وانخفض صباح التعاملات سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 1990 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وواصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر تحقيق خسائر بالأسواق المحلية بنحو 320 جنيها من قيمته ليبلغ 18490 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وهبط سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 82459 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.650 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفع في اولى جلسات بورصة المعادن سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل طفيف على خلفيه ازمة الديون الامريكية لتسجل الاوقية 2019 دولار بارتفاع نحو 9 دولارات