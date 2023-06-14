سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع لأدنى مستوى بشهر ويخسر 65 جنيها منذ بداية الأسبوع

واصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 14-6-2023 تراجعه بكافة محال الصاغة بالمحافظات لليوم الثالث على التوالي على خلفية انخفاض أسعار الذهب عالميا، بينما تترقب الأسواق اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من جلسة اليوم، وسط توقعات بمزيد من الهبوط في الأسواق المحلية بالتزامن مع زيادة المعروض.

اسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بأتحاد الغرف التجارية ، ان هناك تراجع جديد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليسخر نحو 65 جنيهاً منذ بداية الاسبوع الجاري مع هبوط أوقية الذهب عالميا ليبلغ 2275 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلى بيعا في السوق

سعر جرام الذهب عيار 18

وانخفض مساء اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 1950 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب في مصر

اما عن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر فقد خسر الجنيه نحو 80 جنيها من قيمته ليبلغ نحو 18200 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب

سجل سعر سبيكة الذهب اليوم في مصر نحو 80860 جنيهاً في الأسواق الصاغة

وكشف تقرير لجولد بيليون حدوث عمليات بيع على الذهب في مصر مع استمرار تراجع الطلب على الشراء وسط رغبة العديد من المشاركين في الأسواق في انتظار المزيد من الهبوط في الذهب قبل الشراء مجدداً، حيث يتطلع البعض لإعادة اختبار مناطق القاع السعري 2200 جنيه للجرام.

وأضاف أن التراجع قد يستمر مع لجوء عدد من حائزي الذهب إلى البيع في ظل موجة الهبوط الحالية تخوفاً منهم من استمرار انخفاض أسعار الذهب وتكبدهم المزيد من الخسائر، خاصة أن الفترة الماضي شهدت دخول سوق الذهب العديد من المضاربين الراغبين في تحقيق مكاسب سريعة مستغلين موجة الارتفاع السابقة التي وصلت بالذهب إلى قمة تاريخية عند 2800 جنيه للجرام.

وأشار إلي عودة ارتباط تسعير الذهب في مصر بالسوق العالمي ساهم إلى حد كبير في استقرار السوق وتحركه بشكل معتدل دون أن نشهد حركات عنيفة أو مضاربات ضخم على سوق الذهب، وهو ما دفع الأسعار المحلية الهبوط مع موجة التراجع العالمي