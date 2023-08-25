سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع قرب 2280 جنيها وسط تذبذب وضبابية بالأسواق

مازال التذبذب والضبابية هما عنوانا التعاملات في سوق الصاغة وسط هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 25-8-2023 بشكل طفيف بعد صعوده امس وسط ترقب الجميع لتحركات السوق عالميا ومحليا.

وشهدت أيضا البورصات العالمية انخفاض مماثل في سعر الذهب العالمي ، فيما يسيطر الاعتدال على تحركات الذهب مؤخراً سواء في الصعود أو الهبوط، وسط توقعات البعض بمعاودة المعدن الاصفر صعوده وفقا لعدد من التغيرات قد تؤثر على الأسواق بشكل كبير.

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 انخفاض غير مؤثر لييلغ 2606 جنيها للجرام غير شامل المصنعية

سعر جرام الذهب عيار 21

افتتح الذهب تداولات اليوم الجمعة عند سعر 2280 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً، بعد انخفاضه عن سعر اغلاق جلسة الأمس التي شهدت هبوط بمقدار 10 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراجع ايضا صباحا سعر الذهب عيار 18 ليسجل 1954 جنيها للجرام بدون مصنعية

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر مستويات 18240 جنيها غير شامل الضريبة.

حتى الآن أسعار الذهب تتداول تحت المستوى 2300 جنيه للجرام في انتظار محفز جديد يدفعها إلى اختراق هذا المستوى واستكمال الصعود، أو حدوث تغير ما في الأسواق يدفعها إلى التراجع مجدداً وحتى حدوث هذا تتحرك أسواق الذهب في نطاق محدد للتداولات.

تترقب أسواق الذهب المحلية خطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي اليوم وما سينتج عنه من تغيرات في سعر الأونصة العالمية، وبالتالي قد تشهد الأسواق اليوم بعد التحركات نتيجة تغير السعر العالمي للذهب.

بشكل عام تترقب الأسواق المحلية بعض التغيرات التي قد تطرأ خلال الفترة القادمة وقد تعمل على التأثير في أسواق الذهب، وعلى رأس هذه المتغيرات هي حركة سعر الجنيه امام باقي العملات الاجنبيه وعلى رأسها الدولار.

من جهة أخرى قدمت مجموعة دول البريكس دعوة رسمية لمصر والسعودية والامارات لانضمام للمنظمة بداية من يناير 2024، وهو الأمر الذي قد يساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع الاقتصاد المصري.

الانضمام لمجموعة دول البريكس من شأنه أن يقلل من الطلب على الدولار في السوق المحلي، كون حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس يصل إلى 30 مليار دولار سنوياً وهو ما سيتم استبداله بالعملة المحلية.

فيما استطاع الذهب أن يكسب ثقة المواطنين بشكل كبير بعد أن أثبت أنه أفضل استثمار وأفضل مخزن للقيمة مقارنة مع الشهادات البنكية وغيرها من الاستثمارات الحالية في السوق، وبالتالي فإن التحركات التي قد تطرأ على الاقتصاد سيكون تأثيرها ضعيف على حركة الذهب.

ولكنه قد يستفيد من حدوث استقرار في أسواق المعدن النفيس لتختفي العشوائية في التسعير، والمضاربات التي تتسبب في ارتفاعات وهبوط حاد في أوقات قصيرة مثل التي شاهدناها بداية الأسبوع الماضي.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

عادت أسعار الذهب الفورية إلى التراجع بعد أن فشلت في استكمال ارتفاعها لمحاول اختراق مستوى المقاومة الثانوي 1925 دولار للأونصة، وفي حالة ارتفاع الذهب سيكون عليه تخطي منطقة المقاومة الرئيسية 1930 – 1935 دولار للأونصة التي تشمل المتوسط المتحرك لـ 50 يوم.

وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً نجد أن الأسعار تستمر في محاولة اختراق مستوى المقاومة 2300 جنيه للجرام عيار 21 وذلك بعد أن منع المستوى 2250 جنيه للجرام عيار 21 الأسعار من الاستمرار في الهبوط.

ومن المتوقع أن يعيد الذهب اختبار المستوى 2300 جنيه للجرام خاصة في ظل الدعم من تداول سعر الأونصة العالمية فوق المستوى 1900 دولار للأونصة، وفي حالة نجاحه في اختراق هذا المستوى يستهدف المستوى 2330 ومن بعده المستوى 2350 جنيه للجرام.