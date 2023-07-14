سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع صباحا ويسجل 2195 جنيها

تراجع في مطلع التداولات اليومية بسوق الصاغة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 14-7-2023 بشكل طفيف مع هدوء الطلب على المعدن الاصفر بالتزامن مع استقرار سعر الاوقية في بورصة المعادن العالمية خلال جلستها اليومية بعد قفزتها امس بما يقارب 30 دولارا.

واظهرت منصات لتداول الذهب والمجوهرات ، ان سعر الذهب تراجع بنحو 5 جنيهات للجرام في التداولات الصباحية ، ليهبط سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر ليبلغ الجرام 2195 جنيها، مقارنة بسعره امس الذي سجل 2200 جنيه بدون المصنعية والتى تختلف من عيار لاخر.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2510 جنيهات)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ ، ليسجل 2510 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2195 جنيها)

وتراجع من جديد في تداولات الصاغة سعر الذهب اليوم عيار 21 بشكل طفيف نتيجة هدوء الطلب على المعدن الاصفر محليا ليبلغ 2195 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1882 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 انخفاض جديد ، وهو الأقل سعرا محليا ليبلغ 1882 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17560 جنيها)

وتكبد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر خسائر صباح اليوم بشكل طفيف ليسجل نحو 17560 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

ايضا هبط في سوق الصاغة سعر سبيكة الذهب عيار 24 لتسجل نحو 77810 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.510 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم بعد ثباتها لتبلغ نحو 1955 دولار.