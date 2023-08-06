سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع صباحا ويخسر 5 جنيهات بسوق الصاغة

تراجع مفاجئ في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاحد 6-8-2023 في مطلع تداولات سوق الصاغة بمختلف المحافظات رغم توقف التداولات في بورصة المعادن العالمية للاجازة الاسبوعية واستقرار سعر الاوقية عند مستويات مرتفعه ، الا ان تراجع الطلب على المعدن الاصفر ساهم في انخفاض أسعاره.

وخسر سعر الذهب نحو 5 جنيهات من قيمته في مطلع التعاملات الصباحية ، ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2155 جنيها للجرام، مقارنة بسعره امس البالغ 2160 جنيها بدون احتساب المصنعية والتى تختلف من عيار لاخر.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 6-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2464 جنيها)

وعلمت المال ، ان سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع في مصر بشكل طفيف ، ليسجل 2464 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2155 جنيه)

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نتيجة زيادة المعروض وتراجع الطلب في التعاملات ليبلغ 2155 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1847 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا ملحوظا ليسجل الأقل سعرا في مصر ويبلغ 1847 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17240 جنيه)

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليخسر 40 جنيها من قيمته ويسجل نحو 17240 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 76384 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتأثر ايضا سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 2.464 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1941 دولار.