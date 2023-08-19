سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع رغم شح المعروض ويخسر 20 جنيها

تراجع مجددًا في تعاملات سوق الصاغة الصباحية سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 19-8-2023 ليفقد المكاسب التى حققها المعدن الأصفر أمس، بالتزامن مع هبوط سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن بنهاية تعاملات الأسبوع، وسط ترقب الجميع لمستويات الدولار عالميا ومحليا.

وشهد الجرام خسائر تقدر بنحو 20 جنيهًا صباحًا، وما زال سعر الذهب محليا يحتاج لأي محفزات تدفعها للصعود بعد أن استقر الطلب مجددا.

فيما بلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2255 جنيها للجرام، مقارنة بسعره امس البالغ 2275 جنيها للجرام بدون احتساب المصنعية.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 19-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 ( 2577 جنيها)

وهبط صباحا سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر بشكل ملحوظ رفم تصريحات شعبة الذهب باتحاد الصناعات ان السوق يشهد شح في المعروض، ليسجل 2577 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2255 جنيها)

وخسر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 20 جنيها من قيمته على خلفية تراجع الطلب في التعاملات ليبلغ 2255 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1933 جنيهًا)

اما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 فقد تراجع صباحا ليسجل الأقل سعرا في مصر ويبلغ 1933 فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18040 جنيها)

كما شهد سعر الجنيه الذهب في مصر خسائر جديدة ليفقد 160 جنيها من قيمته ليبلغ نحو 18040 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وشهدت سبيكة الذهب عيار 24 هبوط محليا رغم ارتفاعها عالميا لتسجل في سوق الصاغة نحو 79887 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

كما انخفض خلال جلسات اليوم سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 2.577 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1893 دولارا.