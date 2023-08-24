سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع بنهاية التداولات ليخسر 10 جنيهات

انخفاض جديد بقيمة 10 جنيهات سجله سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 24-8-2023 في نهاية تعاملاتها المسائية رغم تحرك الطلب على المعدن الأصفر في محال الصاغة اليوم، رغم ارتفاع سعر الذهب في تداولات بورصة المعادن الدولية اليوم.

ترقب متواصل من جميع المتعاملين بسوق الصاغة لمستويات الدولار والمعروض من الذهب، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي 2280 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا التى سجلت 2290 جنيها، غير شامل المصنعية، التى ارتفعت مؤخرا بنحو 10%.

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 24-8-2023 والطلب على المعدن بالسوق.

سعر جرام الذهب عيار 24 (2606 جنيهات)

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب إن سعر جرام الذهب عيار 24 هبط بشكل طفيف، ليسجل 2606 جنيهات، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2280 جنيها)

وعضو شعبة الذهب إلي انخفاض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 رغم صعود أوقية الذهب عالميا ليبلغ 2280 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلي بيعا في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1954 جنيهًا)

وتراجع مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 1954 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18240 جنيها)

وبلغت خسائر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 80 جنيها من قيمته ويسجل نحو 18240 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وهبط سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 80786 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.606 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الأسبوعية ليواصل صعوده ويسجل 1920 دولارا، فيما يستقر سعر الدولار اليوم امام الجنية المصري في البنوك.