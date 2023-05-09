سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع بقوة ويخسر 60 جنيهًا صباح اليوم

هبوط قوي و ملحوظ لليوم الثاني على التوالي خلال تداولات محال الصاغة شهده سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9-5-2023 بمختلف المحافظات، بالتزامن مع انخفاض الطلب محليا عكس ارتفاع سعر الاوقية في بورصة المعادن الدولية.

وترجع الخسائر القوية والمتتالية الى استقرار الطلب على الملاذ الآمن ما ساهم في انخفاض نحو 60 جنيها للجرام مقارنة بأسعاره أمس، ليبلغ سعر الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا في المحافظات نحو 2540 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في سوق الصاغة أمس البالغة 2600 جنيه، غير متضمنة المصنعية .

سعر الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-5-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2903 جنيهات)

وواصل سعر الجرام الاعلي سعرا في مصر هبوطه لليوم الثاني وهو عيار 24 ليسجل 2903 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2540 جنيها)

انخفاض قوي في تعاملات اليوم الصباحيه سجله سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نتيجة تذبذب الطلب محلياً في التعاملات ليبلغ 2540 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2176 جنيهًا)

وبلغ خسائر سعر الجرام عيار 18، صباح اليوم حوالي 60 جنيها للجرام ليسجل 2176 جنيهًا ؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (20320 جنيها)

فيما فقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 480 جنيها من قيمته ليبلغ نحو 20320 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

ولم يحافظ سعر سبيكة الذهب عيار 24 على مستوياتها لتسجل نحو 90279 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

اما عن سعر كيلو الذهب عيار 24 فقد شهد تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 2.903 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وقفز صباحا سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية في ثاني أيام تعاملاتها الأسبوعية على مستوي نحو 2029 دولارا.