سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع بقوة اليوم 16-5-2022 لأدنى مستوى في أسبوعين

تذبذب جديد في السوق المحلي رغم صعود طفيف عالميا لسعر الذهب اليوم ، إلا أن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم الأثنين 16-5-2022 بشكل كبير على مدار اليوم نتيجة لهبوط سعر الدولار امام الجنية في البنوك المحلية ليسجل نحو 18.30 جنيها ليفقد الجرام نحو 20 جنيها.

ويعد سعر جرام الذهب عيار 21 هو الاكثر شيوعا وطلبا ومبيعا في مصر من بين 4 أعيرة متداولة داخل السوق المحلي ، فيما يسجل اليوم نحو 1080 جنيها للجرام وهو السعر الاقل خلال شهر مايو ، مقارنة بسعره في تعاملات امس التى سجلت 1100 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 16-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1235 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل ملحوظ على مدار اليوم ، ليسجل 1235 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1080 جنيه)

وواصل سعر الذهب اليوم عيار 21 هبوطه مع انخفاض سعر الدولار اليوم في التعاملات ليبلغ 1080 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (915 جنيهًا)

وانخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 في صباح اليوم ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 915 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8640 جنيه)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 160 جنيهات بعد هبوط الاسغار ويسجل نحو 8640 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38260 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.235 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وصعد سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1813 دولار للاوقية على عكس هبوط أسعار الذهب اليوم محليا.