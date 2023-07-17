سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع بسوق الصاغة ويسجل 2175 جنيها

تراجع طفيف في جلسة اليوم شهده سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 17-7-2023 في مصر ، وسط تحركات ضعيفة خلال جلسة الأمس ليستمر التداول في نطاق ضعيف في أول أيام التداولات الأسبوعية.

وانخفض الجرام محليا بنحو 5 جنيهات وسط ترقب في الأسواق لحركة السوق العالمية بعد الأداء الإيجابي الكبير الذي سجله خلال الأسبوعين الماضيين ، إلا أنه عاود الهبوط صباح اليوم.

أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 17-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً ومبيعا في مصر اليوم الإثنين 2175 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل نحو 1864 جنيها للجرام غير شامل المصنعية.

سعر الجنيه الذهب في مصر

بينما وصل سعر الجنيه الذهب صباحا بسوق الصاغة إلى 17400 جنيه.

الفترة الحالية تشهد هدوءا في الأسواق المحلية بسبب ضعف الطلب الناتج عن ضعف السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق، بالإضافة إلى استقرار وهدوء في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

من جهة أخرى لا تزال الأسواق متأثرة بإعلان الحكومة المصرية خلال الأسبوع الماضي عن نتائج برنامج الطروحات الحكومية، والذي شهد توفير عقود بيع لطروحاتها الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار منها حصيلة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار والباقي سيتم تحصيله بالجنيه المصري.

أيضاً توجه الحكومة إلى زيادة الحصيلة الدولارية خلال السنوات الثلاثة القادمة ليصبح إجمالي الدخل الحكومي 191 مليار دولار خلال عام 2026 القادم. الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي قد رحب بخطوات الحكومة في برنامج الطروحات.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي إن إجراءات الحكومة تعمل على تسهيل برنامج التمويل لمصر، إلى جانب دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي.

ويتطلع صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الأولى مع مصر في إطار البرنامج الجديد الذي تحصل مصر من خلاله على 3 مليارات دولار خلال 46 شهر والذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي وقد حصلت مصر على الدفعة الأولى وقيمتها 347 مليون دولار.

ووفقاً لرئيس الوزراء تستهدف مصر جمع مليار دولار آخر من برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة وفق عقود لم يتم الانتهاء منها بعد لبيع حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة.

من ناحية أخرى من المنتظر أن تقوم هيئة الثروة المعدنية خلال الأسبوع الجاري بتوقيع 7 عقود للاستغلال التجاري لاكتشافات الذهب مع شركتي سنتامين وباريك جولد وهي شركة كندية مصنفة ثاني أكبر شركة تعدين في العالم.

شركة باريك جولد ستقوم باستثمار 8.8 مليون دولار في 19 قطاع للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية، بينما تستمر شركة سنتامين الأسترالية وصاحبة امتياز التنقيب في منجم السكري الأكبر في مصر في ضخ استثمارات تصل إلى 9.1 مليون دولار.

استقرت أسعار الذهب الفورية مع بداية الأسبوع فوق المستوى 1950 دولار للأونصة وهو ما يدعم الحركة الإيجابية للذهب، ولكن قد تستمر التحركات العرضية خلال الفترة القادمة بسبب منطقة المقاومة الجديدة 1975 – 1980 دولارا للأونصة.