سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع اليوم الأحد 10 جنيهات مع زيادة المعروض

تراجع متواصل رغم إغلاق جزء كبير من محال الصاغة اليوم ليهبط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد 4-6-2023 على خلفية إغلاق بورصة المعادن الدولية أمس تداولاتها الأسبوعية على هبوط سعر الأوقية للتوقف اليوم للإجازة الأسبوعية بالتزامن مع انخفاض الطلب على المعدن محليا.

وفقد الذهب في مصر صباحا نحو 10 جنيهات من قيمته ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 2340 جنيها ، مقارنة بسعره مساء أمس التى سجلت 2350 جنيها، غير شامل المصنعية ، بالتزامن مع زيادة المعروض.

أسعار الذهب

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 4-6-2023 والطلب على المعدن بالسوق.

سعر جرام الذهب عيار 24 (2675 جنيها)

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب إن سعر جرام الذهب عيار 24 هبط بشكل ملحوظ ، ليسجل 2675 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2340 جنيها)

وأضاف عضو شعبة الذهب ، تراجع مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مع انخفاض أوقية الذهب عالميا ليبلغ 2340 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلى بيعا في السوق

سعر جرام الذهب عيار 18 (2006 جنيهات)

وانخفض صباح اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 2006 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 80 جنيها من قيمته ويسجل نحو 18720 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وهبط سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 82925 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 لحوالي 2.315 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتراجع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الأسبوعية بعد ارتفاعه ليعاود الهبوط ويسجل 1948 دولارا ، فيما يستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك.