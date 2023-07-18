سعر جرام الذهب عيار 21 يتحرك صعودا ويسجل 2165 جنيها

ارتفع بشكل طفيف في التداولات الصباحية بسوق الصاغة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-7-2023 ، لكنه يظل في منطقة منخفضة وغير قادر على تحقيق قفزة رغم صعود قوي لسعر أوقية الذهب في ثاني أيام تداولات بورصة المعادن الدولية لأعلى مستوى فى 3 أشهر.

وتسبب تنفيذ الحكومة عدد من الطروحات ما ساهم في إدخال 1.9 مليار دولار للحكومة المصرية في الضغط على الطلب على الذهب بالتزامن مع انخفاض السيولة النقدية بالأسواق ، ووصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية لنحو 2165 جنيها، مقارنة بسعره مساء أمس البالغ 2160 جنيها، غير شامل المصنعية.

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-7-2023 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (2475 جنيها)

وتحول سعر العيار الأقل مبيعا في مصر وهو جرام الذهب عيار 24 إلى الصعود مجددا ، ليسجل في سوق الصاغة نحو 2475 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2165 جنيها)

وارتفع مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ضعيف أيضا بالتداولات الصباحية بشكل ملحوظ ليبلغ 2165 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1856 جنيهًا)

وصعد في التداولات الصباحية سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا عند مستويات 1856 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17320 جنيها)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ارتفاعا بقيمة 40 جنيها ليبلغ 17320 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيها للجنيه.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وتحرك سعر سبيكة الذهب عيار 24 ليسجل نحو 76725 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.475 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفع خلال جلسة اليوم في تعاملات البورصة العالمية للمعادن سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 1963 دولارا بعد استقرارها أمس.