سعر جرام الذهب عيار 21 يبدأ تعاملاته عند مستويات منخفضة ويسجل 2165 جنيها

افتتحت أسواق الصاغة تداولاتها الصباحية على ثبات سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاحد 1-10-2023 بعد هبوط قوي امس وتحقيقه خسائر بنحو 30 جنيها للجرام ، بالتزامن مع انهيار الاوقية في تعاملات بورصة المعادن الدولية لاقل مستوي منذ مارس الماضي

ويغلق جزء كبير من محال الصاغة اليوم للاجازة الاسبوعية ، وسط ترقب للمتعاملين لمستويات العرض وسعر الجنيه امام باقي العملات ، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2165 جنيه للجرام، وهو نفس سعره امس.

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 1-10-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2474 جنيها)

واستقر صباحا سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا ، ليبلغ 2474 جنيها للجرام ، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2165 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثبات بشكل ملحوظ بعد انخفاضه امس ، ليسجل 2165 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1856 جنيهًا)

ووفقا لبيانات شعبة الذهب ، لم يسهد العيار سعر جرام الذهب عيار 18 اي تغيرات ليبلغ 1856 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17320 جنيه)

ثبات جديد يسجله سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليصل الى مستويات 17320 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وبلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 76694 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.474 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واغلقت البورصة العالمية للمعادن تداولاتها لليوم الثاني على التوالي للاجازة الاسبوعية بعد تسجيل سعر أوقية الذهب عالميًّا نحو 1848 دولار.

وأنهى سعر الذهب تداولات شهر سبتمبر والربع الثالث من العام على انخفاض حاد مسجلاً أدنى مستوياته منذ أكثر من 6 أشهر، وذلك في ظل تغيرات كبيرة في توقعات الأسواق بالنسبة لمستقبل السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي دفع الدولار وعوائد السندات إلى مستويات قياسية.

اختتم الذهب الفوري التداولات عند المستوى 1848 دولار للأونصة لينخفض خلال شهر سبتمبر بنسبة 4.7% وهو انخفاض للشهر الثاني على التوالي، كما سجل انخفاض خلال الربع الثالث بنسبة 3.7% بعد انخفاض خلال الربع الثاني بنسبة 2.5%، وفق رصد تحليلي من جولد بيليون.

وفقد الذهب خلال شهر سبتمبر بأكمله 91 دولار، وخلال الأسبوع الماضي وحده انخفض بنسبة 4% تقريبا ليفقد 77 دولار من قيمته بعد أن انخفض لخمس جلسات متتالية وهي أطول سلسلة هبوط يومي في أسعار الذهب منذ منتصف يونيو الماضي، ليمثل هذا أكبر انخفاض أسبوعي منذ عامين تقريباً.