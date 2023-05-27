سعر جرام الذهب عيار 21 يبدأ تعاملاته عند 2385 جنيها اليوم 27-5-2023

افتتح سوق الصاغة تداولاته الصباحية على استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 السبت 27-5-2023 بشكل ملحوظ بعد إغلاقها أمس على ارتفاع بالتزامن مع توقف التداولات اليوم بالبورصة العالمية للمعادن للإجازة الأسبوعية وسط أداء متذبذب أمس.

وشهدت أسعار الذهب في مصر أسبوع امتاز بالتذبذب في تحركاته وسط تتبع لتحركات الأسواق العالمية التي شهدت موجة من الانخفاض في أسعار الأونصة العالمية وهو ما انعكس على أداء الذهب المحلي بمزيد من التذبذب.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم السبت 2385 جنيها للجرام غير شامل المصنعية، وكان قد افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 2430 جنيها تقريباً ليسجل في المجمل انخفاض ولكنه تخلله تذبذب معظم تداولات الأسبوع.

فيما شهد سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر مبيعا في القاهرة ثبات عند مستويات 2045 جنيها للجرام.

أما عن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر فقد بلغ نحو 19080 جنيها بدون أى رسوم.

تحركات الذهب خلال الأسبوع الماضي سيطر عليها الاعتدال إلى جانب تأثرها بتغيرات الأسعار في الأسواق العالمية، الأمر الذي يعكس عودة تسعير الذهب المحلي إلى التوافق إلى حد ما مع التسعير العالمي.

كان هذا أحد أهم أهداف المبادرات الأخيرة التي أخذتها الجهات المعنية مثل السماح بواردات الذهب بدون جمارك أو رسوم باستثناء ضريبة القيمة المضافة 14% على المصنعية، وخفض قيمة المصنعية على المشغولات، من أجل زيادة المعروض المحلي من الذهب والحد من الطلب على السبائك والعملات الذهبية.

إضافة إلى هذا فإن تسعير الذهب في البورصة المصرية رغم من كونه غير ملزم للتنفيذ إلا أنه أعطى نوع من المتوسط للأسعار في أسواق الذهب وساعد على تحقيق بعض الاستقرا، ولكن قوة الطلب هي التي تحدد حجم التذبذب في الأسواق.

الارتفاع التدريجي الذي يتخلله التذبذب في أسعار الذهب يأتي في ظل تزايد الطلب المحلي على الذهب من جديد بعد موجة الهبوط التي استمرت قرابة 3 أسابيع، والتي وصلت بأسعار الذهب إلى مستويات متراجعة عند 2200 جنيه للجرام الأمر الذي أدى إلى عمليات شراء من جديد لاستغلال السعر المتراجع.

ساهمت هذه العوامل مجتمعة في استقرار أسعار الذهب في السوق المحلي وقللت من المخاوف لدى المواطنين وبالتالي قللت من الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخرن للقيمة، مما أدى إلى تحركات هادئة في سعر جرام الذهب عيار 21 .

بشكل عام تبقى أسعار الذهب في اتجاه صاعد والتراجعات الأخيرة تصنف تصحيح سلبي، ويبقى أمام الذهب فرصة لتحقيق المزيد من الارتفاعات واختبار المستوى القياسي الذي سجله عند 2800 جنيه للجرام.

يحتاج الذهب إلى حافز لدفعه إلى الارتفاع بشكل كبير وقد يتمثل هذا الحافظ في زيادة السيولة في الأسواق المحلية مثلما حدث عند استحقاق شهادات الـ 18% أو حدوث تخفيض في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وقد يأتي الحافز من الأسواق العالمية مع عودة أسعار الذهب إلى الارتفاع وتسجيل مستويات قياسية جديدة.

عالميا اختتمت أسعار الذهب في بورصة المعادن تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل تغير في توجهات أسواق الذهب على المدى القصير بعد اغلاقه تحت مستوى الدعم 1950 دولارا للأونصة، في ظل انتعاش لمستويات الدولار بدعم من البيانات الاقتصادية.