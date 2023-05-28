سعر جرام الذهب عيار 21 يبدأ تعاملاته عند 2360 جنيها مع تراجع الطلب



ثبات جديد مطلع اليوم سجله سعر جرام الذهب عيار 21 الأحد 28-5-2023 في سوق الصاغة بمختلف المحافظات بالتزامن مع استقرار سعر أوقية الذهب على خلفية إغلاق بورصة المعادن الدولية وتوقف تعاملاتها للإجازة الأسبوعية على أن تعاود تداولاتها غدا الإثنين.

وتغلق أغلب محال الذهب أبوابها اليوم للإجازة الأسبوعية بعد هبوطها أمس بنحو 30 جنيها للجرام، فيما افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي عند مستويات 2360 جنيه للجرام، وهو نفس سعره أمس غير متضمن المصنعية.

سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 28-5-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2700 جنيه)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 استقرار مطلع اليوم بشكل ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 2700 جنيه، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2360 جنيها)

فيما حافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على مستوياته رغم هبوطه امس خلال التداولات ليبلغ 2360 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2025 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل سعرا في مصر ثبات ملحوظ عند 2025 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

اما عن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر فقد واصل مستوياته ليبلغ نحو 18880 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وثبت سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 83700 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

واستقر سعر كيلو الذهب عيار 24 عند حوالي 2.7 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واغلقت بورصة المعادن على ثبات سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1946 دولارا، وسط ترقب الأسواق استئناف التداول غدا وجذب الأنظار حول مناقشات أزمة سقف الدين الامريكي ومدي تأثيرة على الأسواق العالمية.