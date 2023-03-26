سعر جرام الذهب عيار 21 يبدأ تعاملاته عند 2020 جنيها اليوم 26-3-2023

بعد هبوط متتال سجله سعر جرام الذهب عيار 21 استقر صباح اليوم الأحد 26-3-2023 بسوق الصاغة على مستوى الجمهورية نتيجة توقف التداولات بالبورصة الدولية للمعادن للإجازة الأسبوعية.

وبلغ إجمالي خسائر أسعار الذهب الأسبوع الماضي نحو 40 جنيها للجرام قبل أن تستقر اليوم عند مستويات مرتفعة ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 2020 جنيها، غير شاملة المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب والدولار

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 26-3-2023:

سعر جرام الذهب عيار 24 (2309 جنيهات)

ولم تشهد أسعار المعدن الأصفر أي تغيرات حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة نحو 2309 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا ومبيعا في مصر نظرا لسعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2020 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرار ملحوظ في سوق الصاغة بالتداولات الصباحية ليبلغ 2020 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 ( 1744 جنيها)

وحافظ سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل قيمة على مستوياته المرتفعة عند سعر 17400 جنيه فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

واستقر صباحا سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليسجل نحو 16160 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 71579 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

أما عن سعر كيلو الذهب عيار 24 فقد سجل استقرارا ليصل إلى 2.309 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ومن المقرر أن تغلق البورصة العالمية أبوابها اليوم للإجازة على أن تعاود التعاملات الإثنين المقبل ، بعد إغلاقها عند مستويات 1978 للأوقية.

وفقدت الأوقية مكاسب تقدر بنحو 20 دولارا الجمعة الماضية بعد تسجيلها أعلى مستوي في 6 أشهر على خلفية أزمة بنك سيليكون فالي.