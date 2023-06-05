سعر جرام الذهب عيار 21 يبدأ تعاملاته على ارتفاع.. ويسجل 2345 جنيها صباحا

استهلت البورصات العالمية للمعادن أولى أيام تداولاتها الأسبوعية على استقرار في أوقية الذهب بشكل ملحوظ، فيما ارتفع صباحا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 5-6- 2023، بعد هبوط علي مدار يومين بسوق الصاغة بمختلف المحافظات.

وأظهرت تقارير في منصات إلكترونية لبيع وتداول المجوهرات، أن جرام الذهب قفز بواقع 5 جنيها ليسجل نفس مستويات السبت الماضي، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2345 جنيها للجرام، مقارنة بسعره أمس والذي بلغ 2340 بدون احتساب المصنعية .

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 5-6-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2680 جنيها)

وأوضحت المنصات أن سعر جرام الذهب عيار 24 شهد ارتفاع طفيف وهو الأعلى سعرا في مصر ليسجل بالتعاملات نحو 2680 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2345 جنيها)

وبدأ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تعاملاته الأسبوعية علي صعود جديد صباحا ليبلغ 2345 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2010 جنيهات)

وتحرك سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 للأعلى بقيمة 5 جنيهات محليا ليبلغ 2010 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وبلغ أرباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 40 جنيها ليبلغ نحو 18760 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

محليا ايضا صعد سعر سبيكة الذهب عيار 24 لتبلغ نحو 83080 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.680 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا بعد انخفاضه، ليعاود سعر أوقية الذهب عالميًّا الهبوط الطفيف خلال التعاملات ليبلغ 1945 دولارا.