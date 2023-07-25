سعر جرام الذهب عيار 21 يبدأ تعاملاته على هبوط ويسجل 2155 جنيها

هبوط متواصل وتداول في نطاق ضيق شهده سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-7-2023 في بداية تعاملات سوق الصاغة بمختلف المحافظات على خلفية استمرار هبوط الطلب وتزايد المعروض مع استمرار مبادرة إعفاء الذهب القادم مع المصريين بالخارج من الجمارك رغم تسجيل الأوقية مستويات مرتفعة.

ومازال المتعاملون في سوق الصاغة يترقبون مزيد من الهبوط مما يشجع على الشراء، بعد أن فقد الجرام نحو 10 جنيهات من قيمته، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 2155 جنيها للجرام، مقارنة بسعر افتتاحه أمس التى سجلت 2165 جنيها بدون احتساب المصنعية.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2464 جنيها)

وافتتح سعر جرام الذهب عيار 24 تداولاته على هبوط جديد بشكل ملحوظ، ليسجل 2464 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2155 جنيها)

وتراجع بالتداولات الصباحية سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بعد هبوط اوقية الذهب عالميا، ليبلغ الجرام 2155 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1847 جنيهًا)

فيما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 هبوط جديد ليواصل الجرام الأقل سعرا في مصر مستويات المنخفضة ويبلغ 1847 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17240 جنيها)

كما فقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 80 جنيها من قيمته ليسجل حوالي 17240 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وهبط سعر سبيكة الذهب عيار 24 محليا متأثرة بانخفاض مثيلتها العالمية لتبلغ نحو 76384 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتأثر أيضا سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 2.464 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا ببورصة المعادن خلال التعاملات اليوم نحو 1952 دولارا.