سعر جرام الذهب عيار 21 يبدأ تعاملاته على استقرار ويسجل 2225 جنيها



كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ، عن استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأثنين 3-7-2023 في سوق الصاغة خلال التداولات الصباحية ، رغم هبوط سعر الاوقية في بورصة المعادن الدولية في اول ايام تعاملاتها الاسبوعية.

وبلغ اجمالى خسائر المعدن الاصفر محليا نحو 80 جنيها للجرام خلال الاسبوع الجاري، فيما يستقر الذهب عند مستوياته المنخفضه ، ليستقر اليوم سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية ويسجل نحو 2225 جنيه للجرام غير شامل المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 3-7-2023 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (2544 جنيها)

وتراجع الطلب في السوق المحلي ما ساهم في ثبات سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة في مصر بالتعاملات عند 2544 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2225 جنيه)

كما ساعد زيادة المعروض في سوق الصاغة في استقرار سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 عند مستويات متدنيه ليبلغ 2225 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1907 جنيهًا)

فيما حافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 علي مستوياته بعد خسائر امس واول امس ليبلغ نحو 1907 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

واستقر صباح اليوم في سوق الصاغة سعر الجنيه الذهب في مصر ليسجل 17800 جنيها ، فيما يزن الجنيه نحو 8 جرامات من عيار 21 الاكثر مبيعا وانتشارا في مصر

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كما بدأت التعاملات اليومية على عدم تغير سعر سبيكة الذهب عيار 24 لتبلغ 78864 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.544 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وافتتحت بورصة المعادن تعاملاتها الاسبوعية اليوم على تراجع طفيف في سعر اوقية الذهب لتخسر نحو 7 دولارات وتسجل الاوقية نحو 1916 دولار.