سعر جرام الذهب عيار 21 يبدأ تعاملاته الصباحية عند 2180 جنيها

توقف مستمر في تداولات بورصة المعادن الدولية لليوم الثاني للإجازة الأسبوعية لتسجل أوقية الذهب ثباتا ، كما يستقر معها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 16-7-2023 بشكل ملحوظ في سوق الصاغة ، بعد خسائر أمس وهدوء الطلب علي المعدن الأصفر بالأسواق المحلية.

ومازال سعر الذهب يشهد ضغوطا من زيادة المعروض من المعدن الأصفر بعد مبادرة إعفاء دخول الذهب من الخارج جمركيا ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2180 جنيها غير شامل المصنعية وهو نفس سعره أمس.

وتنشر جريدة “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 16-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2492 جنيها)

وتشهد محال الصاغة إغلاق معظمها اليوم أمام الجمهور للإجازة الأسبوعية وسط استقرار سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر بالتعاملات عند 2492 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل مبيعا في مصر نظرا لارتفاع سعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2180 جنيها)

ويستقر صباحا سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد هبوطه أمس ليبلغ الجرام 2180 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا ومبيعا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1870 جنيهًا)

وحافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 على مستوياته المتراجعة بعد خسارته 15 جنيها أمس ليسجل نحو 1870 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17440 جنيها)

ولم يتغير اليوم سعر الجنيه الذهب في مصر ليبلغ نحو 17440 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كما بدأت التعاملات اليومية على استقرار سعر سبيكة الذهب عيار 24 بعد تراجعها أمس لتبلغ 77252 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ثباتا جديدا ليبلغ حوالي 2.492 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وأغلقت بورصة المعادن تعاملاتها الأسبوعية أول أمس علي هبوط طفيف بعد تسجيلها أعلى مستوي لها في يوليو الجاري ليصل سعر الأوقية عند 1955 دولارا.